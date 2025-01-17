ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт со своим ветераном

37-летний голкипер «Вереса» Богдан Когут продлил контракт с ровенским клубом.

Новое соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Богдан Когут – один из самых опытных игроков команды. Нынешний сезон для голкипера – седьмой в карьере в составе красно-черных. Всего за «Верес» он провел 135 матчей в чемпионатах Первой лиги (55), Украинской Премьер-лиги (67) и Кубка Украины (13). Это второй показатель по количеству сыгранных поединков среди действующих игроков команды.

Также в составе «Вереса» Богдан Когут завоевывал бронзовые медали Первой лиги 2016/2017 и золото Первой лиги 2020/2021.