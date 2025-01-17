Испания17 января 2025, 00:29 | Обновлено 17 января 2025, 00:32
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Сельта шокировала Реал и Лунина, отыграв два мяча. Назначены овертаймы
Украинский голкипер Андрей Лунин пропустил с пнальти на 90+1 минуте
17 января 2025, 00:29 | Обновлено 17 января 2025, 00:32
699
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Вечером 16 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.
Команды играют на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.
Проигрывая 0:2, Сельта отыграла два мяча. На 90+1 минуте Маркос сравнял счет с пенальти (2:2). Назначены овертаймы.
ГОЛ! 2:2. Маркос Алонсо, 90+1 мин (пен)
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