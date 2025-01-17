Сельта шокировала Реал и Лунина, отыграв два мяча. Назначены овертаймы

Вечером 16 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.

Команды играют на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Проигрывая 0:2, Сельта отыграла два мяча. На 90+1 минуте Маркос сравнял счет с пенальти (2:2). Назначены овертаймы.

ГОЛ! 2:2. Маркос Алонсо, 90+1 мин (пен)