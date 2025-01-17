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Испания
17 января 2025, 00:29 | Обновлено 17 января 2025, 00:32
699
1

Сельта шокировала Реал и Лунина, отыграв два мяча. Назначены овертаймы

Украинский голкипер Андрей Лунин пропустил с пнальти на 90+1 минуте

17 января 2025, 00:29 | Обновлено 17 января 2025, 00:32
699
1
Сельта шокировала Реал и Лунина, отыграв два мяча. Назначены овертаймы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.

Команды играют на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Проигрывая 0:2, Сельта отыграла два мяча. На 90+1 минуте Маркос сравнял счет с пенальти (2:2). Назначены овертаймы.

ГОЛ! 2:2. Маркос Алонсо, 90+1 мин (пен)

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Сельта Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Сельта Маркос Алонсо пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Viktor Shuper
захист Реалу це просто п з д ц 
калічі, з 2:0 спокійного злитись на 2:2 через дві помилки захисту
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