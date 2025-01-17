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Италия
17 января 2025, 00:05 |
88
0

«Серьезный талант». Реакция фанов на возможный переход Коло Муани в Ювентус

ПСЖ согласовал аренду Рандаля Коло Муани в Ювентус – Фабрицио Романо

17 января 2025, 00:05 |
88
0
«Серьезный талант». Реакция фанов на возможный переход Коло Муани в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

«ПСЖ» договорился об аренде Рандаля Коло Муани в «Ювентус», сообщает Фабрицио Романо.

Трансфер должен быть официально оформлен в ближайшее время. Ожидается, что итальянский клуб будет покрывать 100% зарплаты Коло Муани. Пункт об опции выкупа в контракте отсутствует. Рандаль Коло Муани в текущем сезоне забил 2 гола и отдал 1 ассист в 14 матчах за «ПСЖ».

Фанаты «Ювентуса» рады усилению команды, но все же переживают, сможет ли он внести что-то новое в игру.

Madrid Polls: «На этот раз «Ювентус» настроен по-боевому».

Hamza Khan: «Хорошее решение, посмотрим, оправдает ли он его».

Tweet Tonic: «Рандаль Коло Муани принесет в команду серьезный талант!».

SharjeenaSmiles: «Рандаль Коло Муани стал известен благодаря своим взрывным выступлениям на поле, он получил несколько отказов во время проб в таких клубах, как «Ренн», «Генгам» и «Кремонезе».

GenAbilsav: «Умный ход со стороны «Ювентуса»! Приобретение Радаля Коло Муани на правах аренды – отличный шаг, а покрытие его зарплаты подтверждает серьезность намерений клуба. С нетерпением ждем, когда он начнет действовать!».

Eben.messinaldo: «У него плохие навыки завершения атак!».

InGodWeTrust: «На «Альянц Арена» Коло продемонстрирует свою универсальность, исключительную скорость, дриблинг и точность в завершении атак. Это игрок, за которым стоит следить в этом сезоне. Он присоединится к «Ювентусу» с 2 голами за «ПСЖ» в текущем сезоне 2024/2025».

Shah Nawaz khan: «Таким образом, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проиграли гонку «Ювентусу».

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Рандаль Коло Муани ПСЖ Ювентус аренда игрока реакция болельщиков Серия A чемпионат Италии по футболу
Люба Рябинина Источник: Фабрицио Романо
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