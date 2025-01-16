В шаге от финала. Андерлехт обыграл Антверпен в полуфинале Кубка Бельгии
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Андерлехта
В четверг, 16 января, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Бельгии между «Андерлехтом» и «Антверпеном».
Игра прошла на стадионе «Лотто Парк» в Андерлехте.
Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Тристан Дегрееф на 30-й минуте.
Вторая полуфинальная игра состоится 6 февраля в 21:45 на стадионе «Босуил».
В предыдущем туре «Андерлехт» со счетом 1:0 обыграл «Беерсхот», а «Антверпен» - уничтожил «Рояль Унион», забив 5 голов и пропустив один.
Кубок Бельгии. 1/2 финала. 16 января
Андерлехт – Антверпен – 1:0
Гол: Дегрееф, 30
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