В шаге от финала. Андерлехт обыграл Антверпен в полуфинале Кубка Бельгии

В четверг, 16 января, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Бельгии между «Андерлехтом» и «Антверпеном».

Игра прошла на стадионе «Лотто Парк» в Андерлехте.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Тристан Дегрееф на 30-й минуте.

Вторая полуфинальная игра состоится 6 февраля в 21:45 на стадионе «Босуил».

В предыдущем туре «Андерлехт» со счетом 1:0 обыграл «Беерсхот», а «Антверпен» - уничтожил «Рояль Унион», забив 5 голов и пропустив один.

Кубок Бельгии. 1/2 финала. 16 января

Андерлехт – Антверпен – 1:0

Гол: Дегрееф, 30

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