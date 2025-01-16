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Кубок Бельгии
Андерлехт
16.01.2025 21:45 – FT 1 : 0
Антверпен
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Бельгия
16 января 2025, 23:57 | Обновлено 17 января 2025, 00:12
28
0

В шаге от финала. Андерлехт обыграл Антверпен в полуфинале Кубка Бельгии

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Андерлехта

16 января 2025, 23:57 | Обновлено 17 января 2025, 00:12
28
0
В шаге от финала. Андерлехт обыграл Антверпен в полуфинале Кубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 января, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Бельгии между «Андерлехтом» и «Антверпеном».

Игра прошла на стадионе «Лотто Парк» в Андерлехте.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Тристан Дегрееф на 30-й минуте.

Вторая полуфинальная игра состоится 6 февраля в 21:45 на стадионе «Босуил».

В предыдущем туре «Андерлехт» со счетом 1:0 обыграл «Беерсхот», а «Антверпен» - уничтожил «Рояль Унион», забив 5 голов и пропустив один.

Кубок Бельгии. 1/2 финала. 16 января

Андерлехт – Антверпен – 1:0

Гол: Дегрееф, 30

Фотогалерея:

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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