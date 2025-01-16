В четверг, 16 января, проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

Игру принимает Олд Траффорд в Манчестере.

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Во втором тайме Антони мог сравнять счет, но не затолкал мяч в ворота с очень выгодной позиции.

❗️ ВИДЕО. За него отдали 95 миллионов евро. Дикий промах Антони