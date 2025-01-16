Англия16 января 2025, 23:50 | Обновлено 16 января 2025, 23:54
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ВИДЕО. За него отдали 95 миллионов евро. Дикий промах Антони
Бразилец мог помочь команде в тяжелом матче
16 января 2025, 23:50 | Обновлено 16 января 2025, 23:54
324
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В четверг, 16 января, проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».
Игру принимает Олд Траффорд в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Во втором тайме Антони мог сравнять счет, но не затолкал мяч в ворота с очень выгодной позиции.
❗️ ВИДЕО. За него отдали 95 миллионов евро. Дикий промах Антони
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Комментарии 1
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кроме Антони там еще и Йорро лэв матчу. Тоже дорогущая звизда. Возили его позорно.
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