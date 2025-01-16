Гол в Кубке. Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Сельты

Вечером 16 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.

Команды играют на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Килиан Мбаппе открыл счет для Реала в конце первого тайма, 1:0, команды ушли на перерыв.

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 37 мин