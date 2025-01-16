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Испания
16 января 2025, 23:23 | Обновлено 16 января 2025, 23:34
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Гол в Кубке. Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Сельты

Команды играют поединок 1/8 финала Кубка Испании в Мадриде

16 января 2025, 23:23 | Обновлено 16 января 2025, 23:34
200
0
Гол в Кубке. Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.

Команды играют на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Килиан Мбаппе открыл счет для Реала в конце первого тайма, 1:0, команды ушли на перерыв.

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 37 мин

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Сельта Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Сельта Килиан Мбаппе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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