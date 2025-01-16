ВИДЕО. Невероятная ошибка судьи. Лунин мог стать антигероем
Украинскому голкиперу довольно сильно повезло
В четверг, 16 января, проходит матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».
Игру принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 37-й минуте матча украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин мог привезти гол в собственные ворота, снеся в штрафной площади нападающего «Сельты», но арбитр встречи удивительным образом фола в эпизоде не обнаружил.
❗️ ВИДЕО. Невероятная ошибка судьи. Лунин мог стать антигероем
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лука Модрич летом планирует перейти в «Аль-Иттихад Джидда»
Иван Ракитич считает, что «сливочные» должны продлить контракт с Лукой Модричем