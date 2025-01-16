В четверг, 16 января, проходит матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Игру принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

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На 37-й минуте матча украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин мог привезти гол в собственные ворота, снеся в штрафной площади нападающего «Сельты», но арбитр встречи удивительным образом фола в эпизоде не обнаружил.

❗️ ВИДЕО. Невероятная ошибка судьи. Лунин мог стать антигероем