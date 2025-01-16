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Испания
16 января 2025, 23:36 | Обновлено 17 января 2025, 00:01
1851
3

ВИДЕО. Невероятная ошибка судьи. Лунин мог стать антигероем

Украинскому голкиперу довольно сильно повезло

16 января 2025, 23:36 | Обновлено 17 января 2025, 00:01
1851
3
ВИДЕО. Невероятная ошибка судьи. Лунин мог стать антигероем
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 16 января, проходит матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Игру принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте матча украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин мог привезти гол в собственные ворота, снеся в штрафной площади нападающего «Сельты», но арбитр встречи удивительным образом фола в эпизоде не обнаружил.

❗️ ВИДЕО. Невероятная ошибка судьи. Лунин мог стать антигероем

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Андрей Лунин Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта видео голов и обзор Кубок Испании по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 3
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TolsTIyELF
При чем тут Лунин если защита Реала дала игроку выйти один на один. Он спас команду от гола. Да и фола там не было, Лунин не играл в ноги, игрок сам об него споткнулся. 
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+4
Андрій Милявський
Лунін відіграв відмінно в тому моменті і далі Мбаппе забив в контратаці
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+1
Сергей Ионов
Так поспішали про помилку Луніна написати, що навіть повтору не дочекались і "ворота у власні ворота"? Не було там фолу і ніякої помилки арбітра теж
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+1
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