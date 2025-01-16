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Турция
16 января 2025, 22:33 | Обновлено 16 января 2025, 22:42
858
0

Сенсационное возвращение к работе. Экс-тренер МЮ возглавит Бешикташ

Оле-Гуннар Сульшер с 2021 года остается без работы

16 января 2025, 22:33 | Обновлено 16 января 2025, 22:42
858
0
Сенсационное возвращение к работе. Экс-тренер МЮ возглавит Бешикташ
Getty Images/Global Images Ukraine

51-летний известный норвежский тренер Уле-Гуннар Сульшер может продолжить карьеру в Турции.

Об этом сообщает Sports Digitale.

По информации издания, Сульшер будет присутствовать на игре против «Самсунспора» 18 января, а к работе приступит перед матчем Лиги Европы, где «Бешикташ» сыграет против «Атлетика». Игра состоится 22 января.

После 18 туров чемпионата Турции «Бешикташ» занимает шестое место, отставая от лидера турнира, «Галатасарая», на 20 очков.

Сульшер остается без тренерской работы с 2021 года, когда покинул «Манчестер Юнайтед». Его период в Манчестере запомнился значительными взлетами и падениями: он вывел команду в финал Лиги Европы в 2021 году, но не смог добыть трофей, уступив «Вильярреалу» в серии пенальти.

Также Сульшер финишировал в топ-4 английской Премьер-лиги, но под давлением неудач в матчах против конкурентов и отсутствия прогресса был уволен.

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Олександр Сільченко Источник
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