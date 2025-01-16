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16 января 2025, 21:10 |
459
0

Полиция забрала телефон. Стали известны детали следствия по делу Икарди

Форвард Галатасарая обвиняется в домашнем насилии

16 января 2025, 21:10 |
459
0
Полиция забрала телефон. Стали известны детали следствия по делу Икарди
Sportbox. Мауро Икарди и Ванда Нара

31-летний футболист Мауро Икарди посетил прокуратуру Буэнос-Айреса в сопровождении своей новой девушки Чины Суарес и адвоката.

Как сообщает издание Eldia, по решению суда у футболиста изъяли телефон, поскольку на нем могут содержаться доказательства вероятного домашнего насилия в отношении его бывшей жены Ванды Нары.

Адвокат Ванды заявил, что его подзащитная подверглась шантажу со стороны Икарди, который, по ее словам, угрожал обнародовать интимные фото и видео в социальных сетях. В связи с этим прокуратура встала на защиту потерпевшей и начала экспертизу изъятого телефона.

Прокурор заверил, что проверка устройства не нарушит приватности владельца, ведь система анализирует только те данные, которые имеют отношение к делу. Сам Икарди отметил, что предоставит пароль к телефону после официального распоряжения, хотя экспертизу возможно провести и без него.

Расследование продолжается, а прокуратура работает над установлением всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что Мауро Икарди был задержан полицией Буэнос-Айреса по подозрению в совершении домашнего насилия в отношении своей бывшей жены.

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Мауро Икарди скандал полиция Галатасарай lifestyle
Олександр Сільченко Источник
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