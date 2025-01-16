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  4. Соперник сборной Украины в Лиге наций в январе сменит тренера
Лига наций
16 января 2025, 20:25 |
705
0

Соперник сборной Украины в Лиге наций в январе сменит тренера

Будущее Доменико Тедеско уже решено

16 января 2025, 20:25 |
705
0
Соперник сборной Украины в Лиге наций в январе сменит тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско уволят в конце января.

Как сообщает L'Equipe, решение о расторжении контракта с Тедеско было принято несколько недель назад. Сейчас Королевская бельгийская футбольная ассоциация занимается урегулированием юридических вопросов, поскольку тренер должен получить значительную компенсацию по условиям действующего соглашения.

Основным кандидатом на замену Тедеско считается бывший наставник «Наполи» Руди Гарсия. Французский специалист имеет большой опыт работы: он тренировал «Лион», «Марсель» и «Рому», а также привел «Лилль» к чемпионству во Франции и победе в Кубке страны в 2011 году.

Кроме Гарсии, бельгийская ассоциация рассматривала кандидатуру еще одного французского тренера - Тьерри Анри, который ранее работал ассистентом в сборной Бельгии.

В марте сборная Украины сыграет со сборной Бельгии матчи плей-офф за повышение в классе в Лиге наций.

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Олександр Сільченко Источник: L'Equipe
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