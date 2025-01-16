В Динамо отреагировали на слухи о трансфере лидера в Саудовскую Аравию
Андрей Шахов не может комментировать информацию о трансфере Георгия Бущана
Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов отреагировал на слухи о трансфере вратаря киевлян Георгия Бущана в клуб Саудовской Аравии.
– В связи с чем Георгия Бущана не было сегодня в заявке на оба товарищеских матча «Динамо»? Соответствует ли действительности информация о якобы интересе к Георгию со стороны клуба из чемпионата Саудовской Аравии?
– Сейчас идет серия контрольных матчей, дают возможность сыграть всем голкиперам: и Бущану, и Нещерету, и Моргуну, и Игнатенко. Сейчас приедет U-19, будет игровая практика и у Вячеслава Суркиса, потому что они готовятся к Юношеской ЛЧ. На сборах все футболисты получают игровую практику – сегодня Бущан отдыхает, потому что играл с «Видзевом». Сегодня играют Нещерет, Моргун и Игнатенко.
Относительно предложения – не можем комментировать трансферные слухи, – сказал Шахов.
В сезоне 2024/25 Георгий Бущан провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
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