Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 17 января
В четверг на кортах Мельбурна Марта Костюк проведет два матча
17 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 начнутся матчи 3-го раунда одиночного разряда, а также продолжатся поединки 1-го круга парного разряда.
В четверг на корты Мельбурна выйдет одна украинка. Марта Костюк проведет одиночный и парный матчи.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 17 января
Australian Open 2025. Одиночный разряд. 1/16 финала
Kia Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)
Марта Костюк [17] – Паула Бадоса [17]
Australian Open 2025. Парный разряд. 1/32 финала
1573 Arena. 4-й запуск (не ранее 06:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Дестани Аява / Мэддисон Инглис [WC]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперники больше били по воротам, но реализация была лучше у команды Шовковского
Ангелина и Лючия Бронцетти в трех сетах переиграли тандем Линетт / Олмос