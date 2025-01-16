Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 17 января

17 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 начнутся матчи 3-го раунда одиночного разряда, а также продолжатся поединки 1-го круга парного разряда.

В четверг на корты Мельбурна выйдет одна украинка. Марта Костюк проведет одиночный и парный матчи.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 17 января

Australian Open 2025. Одиночный разряд. 1/16 финала

Kia Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)

Марта Костюк [17] – Паула Бадоса [17]

Australian Open 2025. Парный разряд. 1/32 финала

1573 Arena. 4-й запуск (не ранее 06:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Дестани Аява / Мэддисон Инглис [WC]