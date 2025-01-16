Новичок Карпат: «Пропустил три месяца, рад, что клуб поверил в меня»

Защитник Тимур Стецьков в январе перебрался в Карпаты после того, как клуб выкупил его контракт у Кривбасса.

Ранее основной игрок криворожской команды отказался продлевать контракт с клубом, поэтому пропустил первую часть сезона Кривбасса.

«Соскучился по футболу и очень рад, что Карпаты поверили в меня и дали эту возможность. Мне этого не хватало. Смотрел матчи Карпат. Не все, но видел, как играет команда. И считаю, что способен помочь команде в достижении целей. Привык играть центральным защитником, но готов выйти там, где скажет тренер».

«Пропустил больше трех месяцев, и это был тяжелый для меня период психологически и физически, но сейчас начался новый этап в карьере. Я уверен, что быстро наберу форму», – сказал Стецьков.