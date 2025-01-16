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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 17:37 | Обновлено 16 января 2025, 17:38
857
0

ВИДЕО. Звезда Динамо оформил дубль в игре против ЦСКА 1948

Владислав Ванат забил второй мяч в спарринге

16 января 2025, 17:37 | Обновлено 16 января 2025, 17:38
857
0
ВИДЕО. Звезда Динамо оформил дубль в игре против ЦСКА 1948
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.

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На 76-й минуте поединка четвертый для киевлян и второй лично для себя гол в поединке забил нападающий Владислав Ванат и установил счет встречи 4:1 в пользу столичного клуба.

ВИДЕО. Звезда Динамо оформил дубль в игре против ЦСКА 1948

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ ЦСКА 1948 София Владислав Ванат
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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