Украина. Премьер лига16 января 2025, 17:37 | Обновлено 16 января 2025, 17:38
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ВИДЕО. Звезда Динамо оформил дубль в игре против ЦСКА 1948
Владислав Ванат забил второй мяч в спарринге
16 января 2025, 17:37 | Обновлено 16 января 2025, 17:38
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Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды является клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.
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На 76-й минуте поединка четвертый для киевлян и второй лично для себя гол в поединке забил нападающий Владислав Ванат и установил счет встречи 4:1 в пользу столичного клуба.
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