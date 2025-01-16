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Франция
16 января 2025, 18:19 | Обновлено 16 января 2025, 18:23
84
0

«Слушаю маленького засранца». Несостоявшийся трансфер французского таланта

Джон Текстор не подбирал слов по отношению к Райану Шерки

16 января 2025, 18:19 | Обновлено 16 января 2025, 18:23
84
0
«Слушаю маленького засранца». Несостоявшийся трансфер французского таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

Прошлым летом французский полузащитник «Лиона» Райан Шерки мог перейти в дортмундскую «Боруссию», но трансфер так и не состоялся.

Однако в сеть попала переписка американского бизнесмена Джона Текстора, владеющего «Лионом», с президентом одного из европейских клубов, который также интересовался Райаном. В ней 59-летний американец не особо подбирает слова по отношению ни к футболисту, ни к немецкому клубу:

«Уже 4 июля, а я все еще слушаю этого маленького засранца (прим. – Райана Шерки), которого бы вы хотели подписать. Вы все еще заинтересованы в подписании?

Сейчас «Дортмунд» с нами впервые пообщался, и я с радостью скажу им, чтобы они шли к черту... Мне просто нужно знать, что вы все еще хотите этого игрока. Спасибо».

В текущем сезоне Райан Шерки провел 21 матч на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Лион» сенсационно вылетел из кубка Франции.

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Райан Шерки Лион Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Бундеслиги Джон Текстор
Данііл Киріяка Источник: Footmercato
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