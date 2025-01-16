Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрока Реала обвиняют в незаконной продаже морепродуктов
Другие новости
16 января 2025, 17:10 | Обновлено 16 января 2025, 17:16
601
0

Экс-игрока Реала обвиняют в незаконной продаже морепродуктов

Фабио Коэнтрау имеет проблемы с законом в Португалии

16 января 2025, 17:10 | Обновлено 16 января 2025, 17:16
601
0
Экс-игрока Реала обвиняют в незаконной продаже морепродуктов
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок мадридского «Реала» Фабио Коэнтрау обвиняется португальскими властями в открытии бизнеса по продаже морепродуктов без необходимой лицензии.

По информации издания Jornal de Noticias, на складе, арендованном экс-футболистом, была обнаружена одна тонна незаконных морепродуктов. Инспекторы Генеральной дирекции природных ресурсов, безопасности и морских услуг (DGRM) нашли 12 резервуаров с морской водой, заполненных омарами, креветками и камбалой. Издание сообщает, что Коэнтрау открыл нелегальный бизнес без лицензии на деятельность и продажу. Из этой тонны морепродуктов 760 кг не имели никаких документов и считались незаконными, тогда как остальные - около 260 кг - имели счета, но бизнес не имел лицензии на их реализацию.

Также известно, что экс-футболист занимался этой деятельностью уже более семи месяцев и нанес миллионные убытки государству.

Коэнтрау сыграл свой последний профессиональный матч в мае 2021 года.

По теме:
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид – Сельта. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
Фабиу Коэнтрау Реал Мадрид полиция бизнес
Олександр Сільченко Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Марибор – 2:0. Незабитый пенальти Ярмоленко. Видеообзор матча
Футбол | 16 января 2025, 12:37 10
Динамо Киев – Марибор – 2:0. Незабитый пенальти Ярмоленко. Видеообзор матча
Динамо Киев – Марибор – 2:0. Незабитый пенальти Ярмоленко. Видеообзор матча

16 января прошел товарищеский матч

Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025
Теннис | 16 января 2025, 10:14 13
Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025
Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025

Элина выиграла у Кэролайн Доулхайд в двух сетах в 1/32 финала мейджора

ВИДЕО. Два за 4 минуты! Динамо забило второй гол в ворота ЦСКА 1948
Футбол | 16.01.2025, 16:38
ВИДЕО. Два за 4 минуты! Динамо забило второй гол в ворота ЦСКА 1948
ВИДЕО. Два за 4 минуты! Динамо забило второй гол в ворота ЦСКА 1948
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
Бокс | 16.01.2025, 07:45
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Бокс | 16.01.2025, 07:48
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
14.01.2025, 16:27 5
Футбол
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
15.01.2025, 16:10
Хоккей
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 225
Футбол
Экс-игрок УПЛ: «Ребров был неприятным, а Шевченко знал, где спрятаться»
Экс-игрок УПЛ: «Ребров был неприятным, а Шевченко знал, где спрятаться»
15.01.2025, 11:59
Футбол
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
15.01.2025, 19:49
Хоккей
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
15.01.2025, 19:40 11
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
15.01.2025, 02:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем