Экс-игрока Реала обвиняют в незаконной продаже морепродуктов

Бывший игрок мадридского «Реала» Фабио Коэнтрау обвиняется португальскими властями в открытии бизнеса по продаже морепродуктов без необходимой лицензии.

По информации издания Jornal de Noticias, на складе, арендованном экс-футболистом, была обнаружена одна тонна незаконных морепродуктов. Инспекторы Генеральной дирекции природных ресурсов, безопасности и морских услуг (DGRM) нашли 12 резервуаров с морской водой, заполненных омарами, креветками и камбалой. Издание сообщает, что Коэнтрау открыл нелегальный бизнес без лицензии на деятельность и продажу. Из этой тонны морепродуктов 760 кг не имели никаких документов и считались незаконными, тогда как остальные - около 260 кг - имели счета, но бизнес не имел лицензии на их реализацию.

Также известно, что экс-футболист занимался этой деятельностью уже более семи месяцев и нанес миллионные убытки государству.

Коэнтрау сыграл свой последний профессиональный матч в мае 2021 года.