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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 17:11 |
563
0

ВИДЕО. ЦСКА 1948 и Динамо обменялись голами за 2 минуты во втором тайме

Забитыми мячами отличились Назар Волошин за киевлян и Марио Илиевски за болгар

16 января 2025, 17:11 |
563
0
ВИДЕО. ЦСКА 1948 и Динамо обменялись голами за 2 минуты во втором тайме
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.

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Почти сразу после начала второго тайма, на 47-й минуте встречи, один мяч для болгар отыграл нападающий Марио Илиевски, но уже через минуту после его гола преимущество в 2 гола для киевлян восстановил Назар Волошин. По итогу 48 минут матча на табло 3:1 в пользу «Динамо».

ВИДЕО. ЦСКА 1948 и Динамо обменялись голами за 2 минуты во втором тайме

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ ЦСКА 1948 София Назар Волошин
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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