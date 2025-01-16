ВИДЕО. ЦСКА 1948 и Динамо обменялись голами за 2 минуты во втором тайме
Забитыми мячами отличились Назар Волошин за киевлян и Марио Илиевски за болгар
Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды является клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.
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Почти сразу после начала второго тайма, на 47-й минуте встречи, один мяч для болгар отыграл нападающий Марио Илиевски, но уже через минуту после его гола преимущество в 2 гола для киевлян восстановил Назар Волошин. По итогу 48 минут матча на табло 3:1 в пользу «Динамо».
ВИДЕО. ЦСКА 1948 и Динамо обменялись голами за 2 минуты во втором тайме
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