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Италия
16 января 2025, 17:19 | Обновлено 16 января 2025, 17:20
677
0

«Все знают, что было дальше». Экс-звезда Ромы верит в прогресс Довбика

Диего Перотти привел пример с Эдином Джеко

16 января 2025, 17:19 | Обновлено 16 января 2025, 17:20
677
0
«Все знают, что было дальше». Экс-звезда Ромы верит в прогресс Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Перотти поделился мнением относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Когда Джеко пришел в «Рому», его также сначала очень сильно критиковали. Он даже оказался на скамейке запасных, а я начал играть ложную девятку. Но все знают, что было дальше.

Довбик играет только первый год за «Рому», но он уже забивает. Он может и будет играть лучше. Он лишь недавно прибыл. Ему нужно набраться уверенности и немного удачи», – сказал Диего в эфире Radio Manà Manà Sport.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 25 матчей, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Диего Перотти Артем Довбик Эдин Джеко Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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