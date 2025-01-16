«Все знают, что было дальше». Экс-звезда Ромы верит в прогресс Довбика

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Перотти поделился мнением относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Когда Джеко пришел в «Рому», его также сначала очень сильно критиковали. Он даже оказался на скамейке запасных, а я начал играть ложную девятку. Но все знают, что было дальше.

Довбик играет только первый год за «Рому», но он уже забивает. Он может и будет играть лучше. Он лишь недавно прибыл. Ему нужно набраться уверенности и немного удачи», – сказал Диего в эфире Radio Manà Manà Sport.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 25 матчей, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.