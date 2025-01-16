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  4. Новый тренер Эвертона требует усилить состав. Назвал проблемную позицию
Англия
16 января 2025, 17:41 |
784
1

Новый тренер Эвертона требует усилить состав. Назвал проблемную позицию

Мойесу нужны игроки атаки

16 января 2025, 17:41 |
784
1
Новый тренер Эвертона требует усилить состав. Назвал проблемную позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Новый-старый тренер Эвертона Дэвид Мойес, который на прошлой неделе вернулся в команду, хочет, чтобы клуб за две недели до конца трансферного окна усилил команду.

«Я считаю, что очень важно усилиться в январе. Нужно добавить качественных игроков, чтобы и наши нынешние футболисты увидели перспективы. Я вижу, что нам не хватает качества около ворот соперника, чтобы забивать больше голов».

«Считаю это проблемой, которую клуб должен решить на трансферном рынке», – сказал Мойес.

Команда Виталия Миколенко идет на 17-й позиции АПЛ.

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Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Дэвид Мойес
Иван Зинченко Источник: BBC
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Gargantua81
будет смешно, если ему дадут трансферы, которые не давали Дайчу, и он с ними вылетит
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