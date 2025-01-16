Новый тренер Эвертона требует усилить состав. Назвал проблемную позицию
Мойесу нужны игроки атаки
Новый-старый тренер Эвертона Дэвид Мойес, который на прошлой неделе вернулся в команду, хочет, чтобы клуб за две недели до конца трансферного окна усилил команду.
«Я считаю, что очень важно усилиться в январе. Нужно добавить качественных игроков, чтобы и наши нынешние футболисты увидели перспективы. Я вижу, что нам не хватает качества около ворот соперника, чтобы забивать больше голов».
«Считаю это проблемой, которую клуб должен решить на трансферном рынке», – сказал Мойес.
Команда Виталия Миколенко идет на 17-й позиции АПЛ.
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