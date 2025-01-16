Фанаты Лиона устроили беспорядки после поражения в Кубке Франции

После поражения «Лиона» от пятилигового «Бургуан Жалье» в 1/16 финала Кубка Франции фанаты клуба устроили беспорядки. Встреча завершилась серией пенальти со счетом 2:2 (4:2 по пенальти), что вызвало возмущение болельщиков «Лиона».

Как сообщает Le Dauphiné Libéré, почти 300 фанатов лионского клуба после финального свистка начали стычки и беспорядки на стадионе. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, и беспорядки удалось прекратить только через 15 минут.

Также известно о пострадавших. После инцидента в больницу была госпитализирована женщина около 40 лет. К счастью, она не получила серьезных травм.

Болельщики частично повредили имущество стадиона: были сломаны сиденья и рекламные щиты.

Генеральный директор «Лиона» Лоран Прюдом выразил осуждение относительно поведения фанатов. В своем заявлении он отметил, что клуб не терпеть насилие со стороны своих болельщиков и пообещал принять меры в отношении виновных лиц.

«Лион» не поддерживает насилие со стороны своих фанатов. Мы свяжемся с «Бургуан Жалье» для просмотра материалов, принятия необходимых мер и установления виновных в насильственных действиях.