Украина. Премьер лига16 января 2025, 16:38 |
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ВИДЕО. Два за 4 минуты! Динамо забило второй гол в ворота ЦСКА 1948
Забитым мячом отличился Владислав Ванат
16 января 2025, 16:38 |
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Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды является клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.
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На 32-й минуте поединка «бело-синие» забитым мячом форварда Владислава Ваната удвоили свое преимущество в счете. Этот гол для нападающего киевлян стал уже вторым на нынешних зимних сборах в Турции.
ВИДЕО. Два за 4 минуты! Динамо забило второй гол в ворота ЦСКА 1948
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