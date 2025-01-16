Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.

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На 32-й минуте поединка «бело-синие» забитым мячом форварда Владислава Ваната удвоили свое преимущество в счете. Этот гол для нападающего киевлян стал уже вторым на нынешних зимних сборах в Турции.

ВИДЕО. Два за 4 минуты! Динамо забило второй гол в ворота ЦСКА 1948