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  4. ВИДЕО. Два за 4 минуты! Динамо забило второй гол в ворота ЦСКА 1948
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 16:38 |
417
0

ВИДЕО. Два за 4 минуты! Динамо забило второй гол в ворота ЦСКА 1948

Забитым мячом отличился Владислав Ванат

16 января 2025, 16:38 |
417
0
ВИДЕО. Два за 4 минуты! Динамо забило второй гол в ворота ЦСКА 1948
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 32-й минуте поединка «бело-синие» забитым мячом форварда Владислава Ваната удвоили свое преимущество в счете. Этот гол для нападающего киевлян стал уже вторым на нынешних зимних сборах в Турции.

ВИДЕО. Два за 4 минуты! Динамо забило второй гол в ворота ЦСКА 1948

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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