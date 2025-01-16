ВИДЕО. Динамо открыло счет во втором товарищеском матче за день
Забитым мячом отличился Николай Шапаренко
Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды является клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.
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На 29-й минуте поединка усилиями полузащитника Николай Шапаренко столичному клубу удалось открыть счет встречи. Интересно, что за несколько часов до этого спарринга киевляне играли против «Марибора» и победили со счетом 2:0.
ВИДЕО. Динамо открыло счет во втором товарищеском матче за день
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