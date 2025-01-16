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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 16:33 | Обновлено 16 января 2025, 16:34
284
0

ВИДЕО. Динамо открыло счет во втором товарищеском матче за день

Забитым мячом отличился Николай Шапаренко

16 января 2025, 16:33 | Обновлено 16 января 2025, 16:34
284
0
ВИДЕО. Динамо открыло счет во втором товарищеском матче за день
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте поединка усилиями полузащитника Николай Шапаренко столичному клубу удалось открыть счет встречи. Интересно, что за несколько часов до этого спарринга киевляне играли против «Марибора» и победили со счетом 2:0.

ВИДЕО. Динамо открыло счет во втором товарищеском матче за день

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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