Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.

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На 29-й минуте поединка усилиями полузащитника Николай Шапаренко столичному клубу удалось открыть счет встречи. Интересно, что за несколько часов до этого спарринга киевляне играли против «Марибора» и победили со счетом 2:0.

ВИДЕО. Динамо открыло счет во втором товарищеском матче за день