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Англия
16 января 2025, 16:35 | Обновлено 16 января 2025, 16:49
405
0

Замена Неймару. На Салаха появился новый претендент, деньги не проблема

Аль-Хиляль готов подписать игрока Ливерпуля

16 января 2025, 16:35 | Обновлено 16 января 2025, 16:49
405
0
Замена Неймару. На Салаха появился новый претендент, деньги не проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

По информации Sky Sports, клуб Аль-Хиляль готов сделать Мохамеду Салаху очень выгодное предложение, если игрок действительно решит покинуть Ливерпуль по итогам сезона.

Скорее всего, команда потеряет Неймара, чей контракт завершается летом 2025 года, а форвард готов снова сменить команду.

Сообщается, что все зависит от позиции Салаха – хочет ли футболист уже сейчас покинуть Европe ради Саудовской Аравии. Аль-Хиляль в состоянии удовлетворить практически любые финансовые желания египтянина.

Правда, есть информация, что Салах хотел бы завоевать Золотой мяч, поэтому нынешний год предпочел бы доиграть в топ-чемпионате.

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Аль-Хиляль Мохамед Салах Ливерпуль Неймар трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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