Замена Неймару. На Салаха появился новый претендент, деньги не проблема

По информации Sky Sports, клуб Аль-Хиляль готов сделать Мохамеду Салаху очень выгодное предложение, если игрок действительно решит покинуть Ливерпуль по итогам сезона.

Скорее всего, команда потеряет Неймара, чей контракт завершается летом 2025 года, а форвард готов снова сменить команду.

Сообщается, что все зависит от позиции Салаха – хочет ли футболист уже сейчас покинуть Европe ради Саудовской Аравии. Аль-Хиляль в состоянии удовлетворить практически любые финансовые желания египтянина.

Правда, есть информация, что Салах хотел бы завоевать Золотой мяч, поэтому нынешний год предпочел бы доиграть в топ-чемпионате.