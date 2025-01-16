Замена Неймару. На Салаха появился новый претендент, деньги не проблема
Аль-Хиляль готов подписать игрока Ливерпуля
По информации Sky Sports, клуб Аль-Хиляль готов сделать Мохамеду Салаху очень выгодное предложение, если игрок действительно решит покинуть Ливерпуль по итогам сезона.
Скорее всего, команда потеряет Неймара, чей контракт завершается летом 2025 года, а форвард готов снова сменить команду.
Сообщается, что все зависит от позиции Салаха – хочет ли футболист уже сейчас покинуть Европe ради Саудовской Аравии. Аль-Хиляль в состоянии удовлетворить практически любые финансовые желания египтянина.
Правда, есть информация, что Салах хотел бы завоевать Золотой мяч, поэтому нынешний год предпочел бы доиграть в топ-чемпионате.
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