Стал известен состав Динамо на игру против софийского ЦСКА 1948
Александр Шовковский провел ротацию на вторую игру дня
В четверг, 16 января, состоится товарищеский матч между «Динамо» Киев и болгарским «ЦСКА-1948».
Встреча пройдет в Белеке (Турция) на поле стадиона «Kaya Palazzo Hotels & Resorts». Начало игры запланировано на 16:00.
Подопечные Александра Шовковского ранее в этот день уже провели товарищеский матч против «Марибора», который завершился победой со счетом 2:0. На вторую игру запланирована ротация состава.
Стартовый состав «Динамо»:
Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Мигавко, Биловар, Михайленко.
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