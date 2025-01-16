Стал известен состав Динамо на игру против софийского ЦСКА 1948

В четверг, 16 января, состоится товарищеский матч между «Динамо» Киев и болгарским «ЦСКА-1948».

Встреча пройдет в Белеке (Турция) на поле стадиона «Kaya Palazzo Hotels & Resorts». Начало игры запланировано на 16:00.

Подопечные Александра Шовковского ранее в этот день уже провели товарищеский матч против «Марибора», который завершился победой со счетом 2:0. На вторую игру запланирована ротация состава.

Стартовый состав «Динамо»:

Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Мигавко, Биловар, Михайленко.