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Италия
16 января 2025, 15:34 | Обновлено 16 января 2025, 15:35
259
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Остался неприятный привкус после матча»

Тренер «Интера» о ничьей в матче с «Болоньей»

16 января 2025, 15:34 | Обновлено 16 января 2025, 15:35
259
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Остался неприятный привкус после матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвели итоги матча против «Болоньи» в рамках 19-го тура Серии А (2:2).

«Приветствую «Болонью». Мы хорошо знали, что это будет сложный соперник. Команда провела отличную игру, но мы допустили много ошибок.

Мы пропустили два гола после двух рикошетов. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил.

Это нормально, что остался неприятный привкус, но у нас был не один шанс сделать счет 3:2. Жаль, что мы не реализовали эти моменты.

Мы пропустили два похожих гола, могли бы защищаться лучше, но «Болонья» тоже заслуживает похвалы, надо отдать должное сопернику», – сказал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Болонья чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрій Вітренко Источник: Fantacalcio Pazzi di Fanta
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