Симоне ИНДЗАГИ: «Остался неприятный привкус после матча»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвели итоги матча против «Болоньи» в рамках 19-го тура Серии А (2:2).

«Приветствую «Болонью». Мы хорошо знали, что это будет сложный соперник. Команда провела отличную игру, но мы допустили много ошибок.

Мы пропустили два гола после двух рикошетов. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил.

Это нормально, что остался неприятный привкус, но у нас был не один шанс сделать счет 3:2. Жаль, что мы не реализовали эти моменты.

Мы пропустили два похожих гола, могли бы защищаться лучше, но «Болонья» тоже заслуживает похвалы, надо отдать должное сопернику», – сказал Индзаги.