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  4. Клубу АПЛ с украинцем в составе предложили подписать экс-звезду Шахтера
Англия
16 января 2025, 15:44 |
810
0

Клубу АПЛ с украинцем в составе предложили подписать экс-звезду Шахтера

Виллиан может перейти в «Эвертон»

16 января 2025, 15:44 |
810
0
Клубу АПЛ с украинцем в составе предложили подписать экс-звезду Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бразильский вингер Виллиан может стать игроком английского «Эвертона», сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

По информации источника, «ирискам» предложили подписать 36-летнего футболиста, который сейчас является свободным агентом после разрыва контракта с греческим «Олимпиакосом».

Напомним, в составе «Эвертона» выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко.

В сезоне 2024/25 Виллиан провел 11 матчей за «Олимпиакос», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

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Виллиан Эвертон Виталий Миколенко трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Дмитро Вус Источник: The Telegraph
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