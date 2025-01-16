Клубу АПЛ с украинцем в составе предложили подписать экс-звезду Шахтера

Бразильский вингер Виллиан может стать игроком английского «Эвертона», сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

По информации источника, «ирискам» предложили подписать 36-летнего футболиста, который сейчас является свободным агентом после разрыва контракта с греческим «Олимпиакосом».

Напомним, в составе «Эвертона» выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко.

В сезоне 2024/25 Виллиан провел 11 матчей за «Олимпиакос», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.