Клубу АПЛ с украинцем в составе предложили подписать экс-звезду Шахтера
Виллиан может перейти в «Эвертон»
Бразильский вингер Виллиан может стать игроком английского «Эвертона», сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.
По информации источника, «ирискам» предложили подписать 36-летнего футболиста, который сейчас является свободным агентом после разрыва контракта с греческим «Олимпиакосом».
Напомним, в составе «Эвертона» выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко.
В сезоне 2024/25 Виллиан провел 11 матчей за «Олимпиакос», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
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