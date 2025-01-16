ОФИЦИАЛЬНО. На долго не задержался. Астон Вилла отпустила вингера в Ипсвич

22-летний вингер «Астон Виллы» Джейден Филоджин официально перешел к другому представителю Английской Премьер-лиги «Ипсвичу».

Отмечается, что футболист перебрался в новую команду за 20 миллионов фунтов плюс бонусы. Джейден договорился с «трактористами» о подписании контракта к лету 2029 года.

В целом Филоджин с юных лет выступал за молодежную академию «Астон Виллы», однако за взрослую команду играл не часто. Всего вингер провел 21 поединок в составе "львов", оформив одну результативную передачу.

Летом прошлого года Филоджин вернулся в «Астон Виллу» после одного года пребывания в «Халл Сити», однако 22-летний игрок так и не смог закрепиться в команде.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ипсвич» находится на 17-й позиции, имея в активе 16 пунктов.

Signed. ✍️ — IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 15, 2025