ОФИЦИАЛЬНО. На долго не задержался. Астон Вилла отпустила вингера в Ипсвич
Джейден Филоджин продолжит выступать в АПЛ
22-летний вингер «Астон Виллы» Джейден Филоджин официально перешел к другому представителю Английской Премьер-лиги «Ипсвичу».
Отмечается, что футболист перебрался в новую команду за 20 миллионов фунтов плюс бонусы. Джейден договорился с «трактористами» о подписании контракта к лету 2029 года.
В целом Филоджин с юных лет выступал за молодежную академию «Астон Виллы», однако за взрослую команду играл не часто. Всего вингер провел 21 поединок в составе "львов", оформив одну результативную передачу.
Летом прошлого года Филоджин вернулся в «Астон Виллу» после одного года пребывания в «Халл Сити», однако 22-летний игрок так и не смог закрепиться в команде.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Ипсвич» находится на 17-й позиции, имея в активе 16 пунктов.
Signed. ✍️— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 15, 2025
It’s time to dance. 🕺 pic.twitter.com/iiBVQaS5wF— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 15, 2025
"I picked Ipswich."— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 15, 2025
Let's get to work! 👊 pic.twitter.com/qMAlnPRk5e
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