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Англия
16 января 2025, 14:57 | Обновлено 16 января 2025, 15:02
210
0

ОФИЦИАЛЬНО. На долго не задержался. Астон Вилла отпустила вингера в Ипсвич

Джейден Филоджин продолжит выступать в АПЛ

16 января 2025, 14:57 | Обновлено 16 января 2025, 15:02
210
0
ОФИЦИАЛЬНО. На долго не задержался. Астон Вилла отпустила вингера в Ипсвич
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейден Филоджин

22-летний вингер «Астон Виллы» Джейден Филоджин официально перешел к другому представителю Английской Премьер-лиги «Ипсвичу».

Отмечается, что футболист перебрался в новую команду за 20 миллионов фунтов плюс бонусы. Джейден договорился с «трактористами» о подписании контракта к лету 2029 года.

В целом Филоджин с юных лет выступал за молодежную академию «Астон Виллы», однако за взрослую команду играл не часто. Всего вингер провел 21 поединок в составе "львов", оформив одну результативную передачу.

Летом прошлого года Филоджин вернулся в «Астон Виллу» после одного года пребывания в «Халл Сити», однако 22-летний игрок так и не смог закрепиться в команде.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ипсвич» находится на 17-й позиции, имея в активе 16 пунктов.

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Источник: Шахтер в ближайшее время может подписать игрока за 15+ млн евро
Ипсвич Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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