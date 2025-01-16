ВИДЕО. Вратарь в Бразилии совершил сейв и умер
Эдсону Лопесу было всего 16 лет...
Утром 5 января 2025 года во время тренировки провинциальной команды в Бразилии произошла трагедия.
16-летний вратарь Эдсон Лопес Гама во время серии пенальти отбил удар по воротам своей грудью и упал на газон. Карета скорой помощи около часа везла юношу в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
Вероятно, причиной смерти стала остановка сердца в результате сильного удара, но семья погибшего утверждает, что он никогда не имел никаких проблем с этим органом.
ВИДЕО. Вратарь в Бразилии сделал сейв и умер
🇧🇷| Portero fallece tras recibir un golpe en el pecho por un balón durante un campeonato de fútbol— Minuto a Minuto (@minutoaminutous) January 12, 2025
Un trágico accidente enlutó a la comunidad Nossa Senhora dos Navegantes, en Maués, Amazonas, Brasil, cuando Edson Lopes Gama, un joven de 16 años, perdió la vida tras recibir un… pic.twitter.com/aykwiJLM6i
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