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  4. ВИДЕО. Вратарь в Бразилии совершил сейв и умер
Бразилия
16 января 2025, 14:51 |
743
0

ВИДЕО. Вратарь в Бразилии совершил сейв и умер

Эдсону Лопесу было всего 16 лет...

16 января 2025, 14:51 |
743
0
ВИДЕО. Вратарь в Бразилии совершил сейв и умер
Twitter

Утром 5 января 2025 года во время тренировки провинциальной команды в Бразилии произошла трагедия.

16-летний вратарь Эдсон Лопес Гама во время серии пенальти отбил удар по воротам своей грудью и упал на газон. Карета скорой помощи около часа везла юношу в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Вероятно, причиной смерти стала остановка сердца в результате сильного удара, но семья погибшего утверждает, что он никогда не имел никаких проблем с этим органом.

ВИДЕО. Вратарь в Бразилии сделал сейв и умер

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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