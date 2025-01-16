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  4. Лидер отдал сет 173-й ракетке. Синнер столкнулся с неожиданными трудностями
Australian Open
16 января 2025, 14:05 |
337
1

Лидер отдал сет 173-й ракетке. Синнер столкнулся с неожиданными трудностями

Янник в трех партиях переиграл Тристана Скулкейта во 2-м раунде Australian Open 2025

16 января 2025, 14:05 |
337
1
Лидер отдал сет 173-й ракетке. Синнер столкнулся с неожиданными трудностями
Getty Images/Global Images Ukraine. Тристан Скулкейт и Янник Синнер

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) вышел в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде итальянец в четырех сетах переиграл Тристана Скулкейта (Австралия, ATP 173) за 2 часа и 50 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Тристан Скулкейт (Австралия) [WC] – 4:6, 6:4, 6:1, 6:3

Это была первая встреча соперников.

Синнер впервые с октября 2024 года проиграл сет. У него была серия из 25 выигранных подряд партий.

Янник продлил свой винстрик до 16 поединков. В следующем раунде он сыграет против Маркоса Хирона (США, ATP 46). В 2024 году он завоевал трофей на кортах Мельбурна.

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Янник Синнер Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Пробуксовка на старті мейджорів це взагалі-то хороша традиція для майбутніх володарів титулу. Хоча Сіннер зазвичай починає без розкачки.
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