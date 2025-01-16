Лидер отдал сет 173-й ракетке. Синнер столкнулся с неожиданными трудностями
Янник в трех партиях переиграл Тристана Скулкейта во 2-м раунде Australian Open 2025
Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) вышел в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.
Во 2-м раунде итальянец в четырех сетах переиграл Тристана Скулкейта (Австралия, ATP 173) за 2 часа и 50 минут.
Australian Open 2025. 1/32 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Тристан Скулкейт (Австралия) [WC] – 4:6, 6:4, 6:1, 6:3
Это была первая встреча соперников.
Синнер впервые с октября 2024 года проиграл сет. У него была серия из 25 выигранных подряд партий.
Янник продлил свой винстрик до 16 поединков. В следующем раунде он сыграет против Маркоса Хирона (США, ATP 46). В 2024 году он завоевал трофей на кортах Мельбурна.
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