Кайл Уокер: прошлое и настоящее Манчестер Сити

Кайл Уокер олицетворяет собой «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола был прав, когда заявлял, что англичанин сыграл важную роль в успехах команды. Уокер выступает в составе «горожан» с 2017 года. Он был важным игроком в команде Гвардиолы, а иногда и ключевым. Многие аналитики восхищались его высокой скоростью и физической формой даже после 30-ти лет.

Несмотря на возраст, Кайл оставался одним из лучших фланговых защитников, что подтверждалось интересом к нему со стороны «Баварии», а мюнхенцы тщательно выбирают кандидатов на усиление состава. Но даже такие игроки как Уокер не могут быть вечно молодыми. Не то, чтобы Кайл резко постарел, но сейчас он не выглядит тем футболистом, которого ставили в оборону против сильнейших вингеров.

Видимо, у 34-летнего фулбека накопилось слишком много проблем как на поле, так и за его пределами, раз он попросил руководство «Манчестер Сити» найти ему новый клуб, причем за пределами Англии. На Уокера сразу же нашлись претенденты, поскольку он по-прежнему является качественным игроком, но на «Этихаде» что-то пошло не так.

Кто-то ассоциирует «Манчестер Сити» с Гвардиолой, Кевином Де Брюйне или Эрлингом Холандом, а кто-то – с Уокером. Примечательно, что он был одним из лучших, когда «горожане» побеждали, и стал, возможно, худшим игроком команды, когда у нее начался кризис. Первым делом у Кайла начались проблемы со здоровьем, что раньше случалось нечасто.

Ранее Уокер спокойно мог играть за клуб и сборную на протяжении одного сезона, а бывало, что еще и сокращал себе отпуск, чтобы быстрее подготовиться к новой кампании. Однако сейчас он не излучает той свежести и уверенности в себе, которые присутствовали у него ранее. В текущем сезоне Уокер стал получать меньше игрового времени. Есть матчи, в которых он проводит по 90 минут, но это вызвано скорее кадровыми проблемами «горожан».

Кайла стали часто критиковать и, как оказалось, есть за что. В нынешней кампании «Манчестер Сити» выигрывает всего 20% матчей, кода он выходит на поле в стартовом составе. Это очень мало. Уокера называют одним из главных виновников того, что «горожане» стало часто подпускать к себе соперников. Действительно, в текущем сезоне Кайл является мишенью для оппонентов. «Тоттенхэм» провел половину своих атак через его фланг в том самом нашумевшем матче, в котором «шпоры» разгромили «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

Уокеру уже сложнее угнаться за соперниками – они это видят и понимают. Оппоненты чаще стали пытаться отобрать у него мяч, и стали чаще побеждать в единоборствах. Козырь «Манчестер Сити» стал слабым местом команды. Не так давно Гвардиола восхищался формой Уокера. Специалист отмечал, что у Кайла уникальные генетические особенности, которые помогают ему сохранять скорость, силу и выносливость. Но стареют все. И, похоже, то же самое сейчас происходит с Кайлом.

Показательным был матч против «Манчестер Юнайтед», по итогам которого защитник «горожан» был признан аналитиками одним из худших игроков в дерби. Он 20 раз потерял мяч, отдал всего 2 точные дальние передачи из 11-ти и выиграл только половину единоборств. Не стала положительным моментом для Уокера и стычка с молодым форвардом «МЮ» Расмусом Хойлундом, после которой многие раскритиковали ветерана.

Возможно, на Кайла влияют личные проблемы, что отражается на его выступлениях. У футболиста бурная жизнь за пределами поля. За последние годы он несколько раз расставался с женой, с которой воспитывает четырех детей, и встречался с любовницей, которая тоже воспитывает его детей. Уокер признавал в интервью, что совершил много ошибок, но для него стало настоящим шоком, когда супруга подала на развод.

Впрочем, согласно последним новостям, Кайл получил последний шанс вернуться в семью. Вероятно, это одна из причин, почему он хочет покинуть не только клуб, но и страну. Возможно, пара хочет попытаться начать все с нуля на новом месте, подальше от английских таблоидов, где защитник «Манчестер Сити» был частым гостем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Гвардиола подтвердил, что Уокер хочет сменить обстановку, чтобы разобраться с проблемами. «Горожане» готовы отпустить футболиста уже сейчас. Гвардиола в принципе легко расстается с игроками, особенно если они сами хотят покинуть клуб, да и руководство наверняка пойдет навстречу ветерану команды. Более того, по слухам, «Манчестер Сити» готов отпустить игрока бесплатно.

Теперь главный вопрос заключается в том, где Кайл продолжит карьеру. Согласно последним новостям, новым клубом англичанина может стать «Милан». По данным итальянских СМИ, стороны ведут активные переговоры, в которых участвует Златан Ибрагимович. Уокер уже озвучил «россонери» свои пожелания по контракту, так что теперь все будет зависеть от итальянцев.

При этом «красно-черные» хотят подписать еще и вингера «МЮ» Маркуса Рэшфорда. Однако из-за лимита на футболистов не из Евросоюза «Милан» сможет заполучить только одного из этих игроков. Окончательное решение, вероятно, будет принимать новый тренер «россонери» Сержиу Консейсау, который определит, какую позицию важнее укрепить. Если у Кайла ничего не получится с Италией, то может получиться с Саудовской Аравией. «Аль-Насру» уже некоторое время приписывают интерес к игроку, а «Аль-Ахли», по слухам, готов удвоить его нынешнюю зарплату.

Ранее Уокер заявлял о желании завершить карьеру в составе «Шеффилд Юнайтед», воспитанником которого он является. Получилась бы красивая история. К тому же у команды хорошие шансы выйти в Премьер-лигу по итогам текущего сезона. Но вряд ли это осуществится в ближайшее время, учитывая желание Кайла покинуть Англию. Как бы там ни было, практически нет сомнений в том, что Уокер найдет себе подходящий клуб и сможет отыграть еще несколько лет на приличном уровне. Он выиграл все, ему больше нечего доказывать. Теперь главная цель – наладить отношения с семьей. Это гораздо важнее футбола.

Cергей ЗАВАЛКО