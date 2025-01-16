«Снова стал лидером». Аморим расхвалил защитника Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим расхвалил английского защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра. Специалист заявил, что защитник возвращается на невысокий уровень.

Я чувствую, что Магувайр снова стал лидером. Он чувствует себя самым важным игроком в команде. Он очень верит в себя и отлично справляется с давлением.

Мы должны хвалить Гарри больше меня. Он был болен перед последним матчем и мертв в конце. Этого я хочу от каждого игрока», – заявил Аморим.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Манчестер Юнайтед» неофициально работает в клубе Бундеслиги.