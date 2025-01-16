«Снова стал лидером». Аморим расхвалил защитника Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим похвалил Гарри Магуайра
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим расхвалил английского защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра. Специалист заявил, что защитник возвращается на невысокий уровень.
Я чувствую, что Магувайр снова стал лидером. Он чувствует себя самым важным игроком в команде. Он очень верит в себя и отлично справляется с давлением.
Мы должны хвалить Гарри больше меня. Он был болен перед последним матчем и мертв в конце. Этого я хочу от каждого игрока», – заявил Аморим.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Манчестер Юнайтед» неофициально работает в клубе Бундеслиги.
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