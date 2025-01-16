Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Снова стал лидером». Аморим расхвалил защитника Манчестер Юнайтед
Англия
16 января 2025, 12:57 |
376
2

«Снова стал лидером». Аморим расхвалил защитника Манчестер Юнайтед

Рубен Аморим похвалил Гарри Магуайра

16 января 2025, 12:57 |
376
2
«Снова стал лидером». Аморим расхвалил защитника Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим расхвалил английского защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра. Специалист заявил, что защитник возвращается на невысокий уровень.

Я чувствую, что Магувайр снова стал лидером. Он чувствует себя самым важным игроком в команде. Он очень верит в себя и отлично справляется с давлением.

Мы должны хвалить Гарри больше меня. Он был болен перед последним матчем и мертв в конце. Этого я хочу от каждого игрока», – заявил Аморим.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Манчестер Юнайтед» неофициально работает в клубе Бундеслиги.

По теме:
Сон – 3-й игрок по количеству голов против большой шестерки в АПЛ
Чемпионат мира или топ-4 АПЛ? Забарный однозначно ответил
Арсенал впервые в истории АПЛ выиграл три матча подряд против Тоттенхэма
Гарри Магуайр Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
Бокс | 15 января 2025, 21:24 0
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг

С Энтони готов провести реванш Джозеф Паркер

Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Футбол | 16 января 2025, 08:24 1
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес

Лука Модрич летом планирует перейти в «Аль-Иттихад Джидда»

Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Футбол | 16.01.2025, 13:03
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта
Футбол | 16.01.2025, 11:26
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Бокс | 16.01.2025, 07:48
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
мне понравился де Лигт в последних матчах.
всегда считал его дутой звездой, но вот возможно некоторый прогресс у него наметился, пока нельзя с уверенностью говорить.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
14.01.2025, 08:19 14
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
15.01.2025, 07:49 25
Бокс
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
15.01.2025, 02:15
Футбол
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
14.01.2025, 12:10 3
Бокс
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
15.01.2025, 07:41 28
Футбол
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
15.01.2025, 13:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем