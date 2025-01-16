ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал 15-летнего футболиста
Мирослав Доник подписал первый профессиональный контракт с ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ подписал контракт с 15-летним полузащитником Мирославом Доником. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Это большой шаг в карьере молодого таланта. Желаем успехов, Мирослав!», – говорится в сообщении.
По официальным данным, соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца 2027 года. Это первый профессиональный контракт в карьере игрока.
Сейчас Мирослав вместе с первой командой «фиолетовых» находится на учебно-тренировочном собрании в Испании, где команда Романа Григорчука готовится ко второй части сезона в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майрис высказался о Тайсоне Фьюри
Турецкий клуб продолжает переговоры с «горняками» по вингеру
Если пацан то Мирослав
А пишете Мирослава