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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал 15-летнего футболиста
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 12:27 | Обновлено 16 января 2025, 13:03
1491
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал 15-летнего футболиста

Мирослав Доник подписал первый профессиональный контракт с ЛНЗ

16 января 2025, 12:27 | Обновлено 16 января 2025, 13:03
1491
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал 15-летнего футболиста
ФК ЛНЗ. Мирослав Доник

Черкасский ЛНЗ подписал контракт с 15-летним полузащитником Мирославом Доником. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Это большой шаг в карьере молодого таланта. Желаем успехов, Мирослав!», – говорится в сообщении.

По официальным данным, соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца 2027 года. Это первый профессиональный контракт в карьере игрока.

Сейчас Мирослав вместе с первой командой «фиолетовых» находится на учебно-тренировочном собрании в Испании, где команда Романа Григорчука готовится ко второй части сезона в УПЛ.

Ранее Роман Григорчук назвал свой тренерский штаб в ЛНЗ.

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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Комментарии 1
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Sergei2112
Так это девчонку подписали или пацана?
Если пацан то Мирослав
А пишете Мирослава
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