ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал 15-летнего футболиста

Черкасский ЛНЗ подписал контракт с 15-летним полузащитником Мирославом Доником. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Это большой шаг в карьере молодого таланта. Желаем успехов, Мирослав!», – говорится в сообщении.

По официальным данным, соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца 2027 года. Это первый профессиональный контракт в карьере игрока.

Сейчас Мирослав вместе с первой командой «фиолетовых» находится на учебно-тренировочном собрании в Испании, где команда Романа Григорчука готовится ко второй части сезона в УПЛ.

Ранее Роман Григорчук назвал свой тренерский штаб в ЛНЗ.