Заря отправилась на сборы в Турцию. Известно, с кем планируют играть

Луганская «Заря» отправилась на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Об этом пишет пресс-служба клуба.

По официальной информации, подопечные Младена Бартуловича проведут по меньшей мере 6 контрольных игр в Турции:

22.01 – «Висла» Краков (Польша)

26.01 – «Будучност» (Черногория)

29.01 – «Медзь» (Польша)

30.01 – «Шкендия» (Северная Македония)

06.02 – «Санкт-Пельтен» (Австрия)

13.02 – «Динамо» Батуми (Грузия)

Ранее сообщалось, что один из ведущих игроков луганской «Зари» вернется в расположение «Динамо».