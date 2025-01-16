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  4. Заря отправилась на сборы в Турцию. Известно, с кем планируют играть
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 12:07 | Обновлено 16 января 2025, 12:11
61
0

Заря отправилась на сборы в Турцию. Известно, с кем планируют играть

Подопечные Бартуловича продолжают готовиться ко второй части сезона

16 января 2025, 12:07 | Обновлено 16 января 2025, 12:11
61
0
Заря отправилась на сборы в Турцию. Известно, с кем планируют играть
ФК Заря.

Луганская «Заря» отправилась на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Об этом пишет пресс-служба клуба.

По официальной информации, подопечные Младена Бартуловича проведут по меньшей мере 6 контрольных игр в Турции:

  • 22.01 – «Висла» Краков (Польша)
  • 26.01 – «Будучност» (Черногория)
  • 29.01 – «Медзь» (Польша)
  • 30.01 – «Шкендия» (Северная Македония)
  • 06.02 – «Санкт-Пельтен» (Австрия)
  • 13.02 – «Динамо» Батуми (Грузия)

Ранее сообщалось, что один из ведущих игроков луганской «Зари» вернется в расположение «Динамо».

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учебно-тренировочные сборы Заря Луганск Младен Бартулович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
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