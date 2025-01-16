Украина. Премьер лига16 января 2025, 12:07 | Обновлено 16 января 2025, 12:11
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Заря отправилась на сборы в Турцию. Известно, с кем планируют играть
Подопечные Бартуловича продолжают готовиться ко второй части сезона
16 января 2025, 12:07 | Обновлено 16 января 2025, 12:11
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Луганская «Заря» отправилась на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Об этом пишет пресс-служба клуба.
По официальной информации, подопечные Младена Бартуловича проведут по меньшей мере 6 контрольных игр в Турции:
- 22.01 – «Висла» Краков (Польша)
- 26.01 – «Будучност» (Черногория)
- 29.01 – «Медзь» (Польша)
- 30.01 – «Шкендия» (Северная Македония)
- 06.02 – «Санкт-Пельтен» (Австрия)
- 13.02 – «Динамо» Батуми (Грузия)
Ранее сообщалось, что один из ведущих игроков луганской «Зари» вернется в расположение «Динамо».
«Зоря» вирушила до Туреччини— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) January 16, 2025
Сьогодні, 16-го січня луганська «Зоря» вирушила на учбово-тренувальні збори в Туреччину. pic.twitter.com/JyfkcKYrWc
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