Чемпионат мира или топ-4 АПЛ? Забарный однозначно ответил

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный однозначно заявил, что лучше квалифицироваться на чемпионат мира со сборной Украины, чем занять место в топ-4 АПЛ.

– Топ-4 в АПЛ или квалификация с Украиной на чемпионат мира?

– На чемпионат мира, конечно.

Ранее Илья назвал защитника, с которым хотел бы сыграть в одной команде.