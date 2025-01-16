Англия16 января 2025, 11:44 |
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Чемпионат мира или топ-4 АПЛ? Забарный однозначно ответил
Илья хочет сыграть на чемпионате мира со сборной Украины
16 января 2025, 11:44 |
459
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Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный однозначно заявил, что лучше квалифицироваться на чемпионат мира со сборной Украины, чем занять место в топ-4 АПЛ.
– Топ-4 в АПЛ или квалификация с Украиной на чемпионат мира?
– На чемпионат мира, конечно.
Ранее Илья назвал защитника, с которым хотел бы сыграть в одной команде.
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