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  4. Чемпионат мира или топ-4 АПЛ? Забарный однозначно ответил
Англия
16 января 2025, 11:44 |
459
0

Чемпионат мира или топ-4 АПЛ? Забарный однозначно ответил

Илья хочет сыграть на чемпионате мира со сборной Украины

16 января 2025, 11:44 |
459
0
Чемпионат мира или топ-4 АПЛ? Забарный однозначно ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный однозначно заявил, что лучше квалифицироваться на чемпионат мира со сборной Украины, чем занять место в топ-4 АПЛ.

– Топ-4 в АПЛ или квалификация с Украиной на чемпионат мира?

– На чемпионат мира, конечно.

Ранее Илья назвал защитника, с которым хотел бы сыграть в одной команде.

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Setanta Sports Ukraine
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