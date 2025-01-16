Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом. Илья колебался, но в итоге сказал, что стал бизнесменом.

– Если бы ты не стал футболистом, какую бы ты выбрал профессию?

– Не знаю. Бизнесмен пусть будет.

Ранее Илья назвал защитника, с которым хотел бы сыграть в одной команде.