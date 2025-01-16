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Англия
16 января 2025, 11:16 | Обновлено 16 января 2025, 12:05
753
0

Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом

Илья заявил, что занимался бы бизнесом

16 января 2025, 11:16 | Обновлено 16 января 2025, 12:05
753
0
Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом. Илья колебался, но в итоге сказал, что стал бизнесменом.

– Если бы ты не стал футболистом, какую бы ты выбрал профессию?

– Не знаю. Бизнесмен пусть будет.

Ранее Илья назвал защитника, с которым хотел бы сыграть в одной команде.

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Илья Забарный Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Setanta Sports Ukraine
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