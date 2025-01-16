Англия16 января 2025, 11:16 | Обновлено 16 января 2025, 12:05
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Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом
Илья заявил, что занимался бы бизнесом
16 января 2025, 11:16 | Обновлено 16 января 2025, 12:05
753
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Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом. Илья колебался, но в итоге сказал, что стал бизнесменом.
– Если бы ты не стал футболистом, какую бы ты выбрал профессию?
– Не знаю. Бизнесмен пусть будет.
Ранее Илья назвал защитника, с которым хотел бы сыграть в одной команде.
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