Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо забило второй гол в ворота Марибора
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 10:45 | Обновлено 16 января 2025, 11:17
846
0

ВИДЕО. Динамо забило второй гол в ворота Марибора

Забитым мячом отличился Максим Брагару

16 января 2025, 10:45 | Обновлено 16 января 2025, 11:17
846
0
ВИДЕО. Динамо забило второй гол в ворота Марибора
ФК Динамо Киев. Максим Брагару

Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб «Марибор» из Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте поединка «бело-синие» удвоили свое преимущество в счете благодаря забитому мячу вингера Максима Брагару. Как и Эдуардо Герреро, забивший первый гол в этом матче, Максим имеет лишь 1 забитый мяч в официальных матчах сезона 2024/25.

ВИДЕО. Динамо забило второй гол в ворота Марибора

По теме:
Заря отправилась на сборы в Турцию. Известно, с кем планируют играть
Клуб УПЛ выставил на трансфер 25-летнего воспитанника Динамо
А забей и Ярмоленко... Динамо в Турции спокойно обыграло Марибор
Динамо Киев Марибор учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Динамо - Марибор Максим Брагару
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Марибор. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 16 января 2025, 10:52 0
Динамо Киев – Марибор. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо Киев – Марибор. Видео голов и обзор (обновляется)

16 января проходит товарищеский матч

Легенда украинского тенниса! Свитолина выиграла 100-й матч на Grand Slam
Теннис | 16 января 2025, 10:40 4
Легенда украинского тенниса! Свитолина выиграла 100-й матч на Grand Slam
Легенда украинского тенниса! Свитолина выиграла 100-й матч на Grand Slam

16 января украинка переиграла Кэролайн Доулхайд во 2-м раунде Australian Open

ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Хоккей | 15.01.2025, 12:30
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Футбол | 16.01.2025, 08:24
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
Футбол | 15.01.2025, 13:05
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
15.01.2025, 00:15
Хоккей
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
15.01.2025, 08:26 7
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
14.01.2025, 10:48
Бокс
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
14.01.2025, 08:19 14
Футбол
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
15.01.2025, 04:08 2
Футбол
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
15.01.2025, 02:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем