Украина. Премьер лига16 января 2025, 10:45 | Обновлено 16 января 2025, 11:17
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ВИДЕО. Динамо забило второй гол в ворота Марибора
Забитым мячом отличился Максим Брагару
16 января 2025, 10:45 | Обновлено 16 января 2025, 11:17
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Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды является клуб «Марибор» из Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 36-й минуте поединка «бело-синие» удвоили свое преимущество в счете благодаря забитому мячу вингера Максима Брагару. Как и Эдуардо Герреро, забивший первый гол в этом матче, Максим имеет лишь 1 забитый мяч в официальных матчах сезона 2024/25.
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