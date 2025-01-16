Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб «Марибор» из Словении.

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На 36-й минуте поединка «бело-синие» удвоили свое преимущество в счете благодаря забитому мячу вингера Максима Брагару. Как и Эдуардо Герреро, забивший первый гол в этом матче, Максим имеет лишь 1 забитый мяч в официальных матчах сезона 2024/25.

ВИДЕО. Динамо забило второй гол в ворота Марибора