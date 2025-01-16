Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб «Марибор» из Словении.

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Счет матча был открыт на 31-й минуте, когда забитым мячом отметился панамский нападающий столичного клуба Эдуардо Герреро. Интересно, что в 18 официальных матчах сезона в составе «Динамо» форвард также забил лишь 1 гол.

ВИДЕО. Отличился легионер. Динамо открыло счет товарищеского матча