ВИДЕО. Отличился легионер. Динамо открыло счет товарищеского матча
Гол в ворота «Марибора» забил Эдуардо Герреро
Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды является клуб «Марибор» из Словении.
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Счет матча был открыт на 31-й минуте, когда забитым мячом отметился панамский нападающий столичного клуба Эдуардо Герреро. Интересно, что в 18 официальных матчах сезона в составе «Динамо» форвард также забил лишь 1 гол.
ВИДЕО. Отличился легионер. Динамо открыло счет товарищеского матча
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