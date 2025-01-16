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  4. ВИДЕО. Отличился легионер. Динамо открыло счет товарищеского матча
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 10:39 |
196
0

ВИДЕО. Отличился легионер. Динамо открыло счет товарищеского матча

Гол в ворота «Марибора» забил Эдуардо Герреро

16 января 2025, 10:39 |
196
0
ВИДЕО. Отличился легионер. Динамо открыло счет товарищеского матча
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб «Марибор» из Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет матча был открыт на 31-й минуте, когда забитым мячом отметился панамский нападающий столичного клуба Эдуардо Герреро. Интересно, что в 18 официальных матчах сезона в составе «Динамо» форвард также забил лишь 1 гол.

ВИДЕО. Отличился легионер. Динамо открыло счет товарищеского матча

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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