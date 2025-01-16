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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 10:34 | Обновлено 16 января 2025, 10:42
503
0

ВИДЕО. Легенда Динамо не реализовал пенальти в ворота Марибора

Андрей Ярмоленко имел шанс отличиться в начале матча

16 января 2025, 10:34 | Обновлено 16 января 2025, 10:42
503
0
ВИДЕО. Легенда Динамо не реализовал пенальти в ворота Марибора
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб «Марибор» из Словении.

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На 25-й минуте поединка легендарный вингер киевлян Андрей Ярмоленко имел шанс открыть счет встречи ударом с 11-метровой отметки, но игроку не удалось реализовать пенальти.

ВИДЕО. Легенда Динамо не реализовал пенальти в ворота Марибора

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Динамо Киев Марибор учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Динамо - Марибор Андрей Ярмоленко видео голов и обзор пенальти
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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