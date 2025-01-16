Украина. Премьер лига16 января 2025, 10:34 | Обновлено 16 января 2025, 10:42
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ВИДЕО. Легенда Динамо не реализовал пенальти в ворота Марибора
Андрей Ярмоленко имел шанс отличиться в начале матча
16 января 2025, 10:34 | Обновлено 16 января 2025, 10:42
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Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды является клуб «Марибор» из Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 25-й минуте поединка легендарный вингер киевлян Андрей Ярмоленко имел шанс открыть счет встречи ударом с 11-метровой отметки, но игроку не удалось реализовать пенальти.
ВИДЕО. Легенда Динамо не реализовал пенальти в ворота Марибора
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