Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб «Марибор» из Словении.

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На 25-й минуте поединка легендарный вингер киевлян Андрей Ярмоленко имел шанс открыть счет встречи ударом с 11-метровой отметки, но игроку не удалось реализовать пенальти.

ВИДЕО. Легенда Динамо не реализовал пенальти в ворота Марибора