Экс-игрок Динамо назвал тренера, которого Суркис зря уволил
Андрей Богданов заявил, что никто не понял ухода Юрия Семина
Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов заявил, что президент киевского клуба Игорь Суркис в свое время зря уволил Юрия Семина с должности главного тренера «бело-синих».
«Его уволили посреди сезона, никто не понял, почему. Мы выполнили задание, выйдя в Лигу чемпионов, в чемпионате шли рядом с Шахтером. Ну, проиграли «горнякам» в Кубке на «Донбасс Арене». Я думаю, что да, это было поспешное решение».
Семин приводил Динамо к победе в чемпионате Украины в 2009 году. В его последних пяти матчах команда проиграла четырежды.
Ранее Андрей Богданов рассказал о деталях инцидента между Милевским и Блохиным.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В воротах чемпионов Болгарии отмечались исключительно бразильцы
Поединок состоится 16 января в 22:00 по Киеву