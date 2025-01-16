Экс-игрок Динамо назвал тренера, которого Суркис зря уволил

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов заявил, что президент киевского клуба Игорь Суркис в свое время зря уволил Юрия Семина с должности главного тренера «бело-синих».

«Его уволили посреди сезона, никто не понял, почему. Мы выполнили задание, выйдя в Лигу чемпионов, в чемпионате шли рядом с Шахтером. Ну, проиграли «горнякам» в Кубке на «Донбасс Арене». Я думаю, что да, это было поспешное решение».

Семин приводил Динамо к победе в чемпионате Украины в 2009 году. В его последних пяти матчах команда проиграла четырежды.

Ранее Андрей Богданов рассказал о деталях инцидента между Милевским и Блохиным.