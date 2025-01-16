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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 10:29 | Обновлено 16 января 2025, 10:30
854
0

Экс-игрок Динамо назвал тренера, которого Суркис зря уволил

Андрей Богданов заявил, что никто не понял ухода Юрия Семина

16 января 2025, 10:29 | Обновлено 16 января 2025, 10:30
854
0
Экс-игрок Динамо назвал тренера, которого Суркис зря уволил
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Семин

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов заявил, что президент киевского клуба Игорь Суркис в свое время зря уволил Юрия Семина с должности главного тренера «бело-синих».

«Его уволили посреди сезона, никто не понял, почему. Мы выполнили задание, выйдя в Лигу чемпионов, в чемпионате шли рядом с Шахтером. Ну, проиграли «горнякам» в Кубке на «Донбасс Арене». Я думаю, что да, это было поспешное решение».

Семин приводил Динамо к победе в чемпионате Украины в 2009 году. В его последних пяти матчах команда проиграла четырежды.

Ранее Андрей Богданов рассказал о деталях инцидента между Милевским и Блохиным.

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Юрий Семин Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис Андрей Богданов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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