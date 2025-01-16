«Ну, пришел в халате». Раскрыты детали инцидента между Блохиным и Милевским

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов рассказал о скандальной ситуации, которая произошла между Артемом Милевским и Олегом Блохиным, когда футболист пришел в халате на презентацию тренера.

«Присутствовал. Но ничего такого там не было. Ну, пришел в халате. Это все пресса раздула и вытеснила максимум из ситуации.

Но он просто не успел переодеться. Мы уже сидели в раздевалке перед тренировкой, а нам сказали: «Поднимитесь вверх, вам тренера представят». Кто-то раньше пришел на тренировку, и уже был в форме. Тема пришел немного позже, и решил, что переоденется потом», – сказал Богданов.

В ноябре 2012 года Блохин перевел Милевского в дубль за «снижение игровой формы». Он покинул команду 5 сентября в следующем году после окончания контракта с «Динамо».

Ранее стало известно, как Милевский отметил свое 40-летие.