«Ну, пришел в халате». Раскрыты детали инцидента между Блохиным и Милевским
Андрей Богданов рассказал правду о скандальном моменте
Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов рассказал о скандальной ситуации, которая произошла между Артемом Милевским и Олегом Блохиным, когда футболист пришел в халате на презентацию тренера.
«Присутствовал. Но ничего такого там не было. Ну, пришел в халате. Это все пресса раздула и вытеснила максимум из ситуации.
Но он просто не успел переодеться. Мы уже сидели в раздевалке перед тренировкой, а нам сказали: «Поднимитесь вверх, вам тренера представят». Кто-то раньше пришел на тренировку, и уже был в форме. Тема пришел немного позже, и решил, что переоденется потом», – сказал Богданов.
В ноябре 2012 года Блохин перевел Милевского в дубль за «снижение игровой формы». Он покинул команду 5 сентября в следующем году после окончания контракта с «Динамо».
Ранее стало известно, как Милевский отметил свое 40-летие.
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