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  4. Забарный назвал защитника, с которым хотел бы сыграть в одной команде
Англия
16 января 2025, 09:29 |
1220
0

Забарный назвал защитника, с которым хотел бы сыграть в одной команде

Илья отметил Серхио Рамоса

16 января 2025, 09:29 |
1220
0
Забарный назвал защитника, с которым хотел бы сыграть в одной команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный заявил, что хотел бы сыграть с Серхио Рамосом в одной команде, но лучшим защитником в истории считает Вирджила ван Дейка.

– Если бы ты мог сыграть в одной команде с футбольной легендой современности или прошлого – кто бы это был?

– Рамос.

– Следующий вопрос был: кто лучший защитник в истории? Наверное, пропускаем его?

– Ну, давайте пропустим. Я не знаю, наверное, ван Дейк, – сказал Илья.

Ранее сообщалось, что назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой.

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Олег Вахоцкий Источник: Setanta Sports Ukraine
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