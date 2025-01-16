Забарный назвал защитника, с которым хотел бы сыграть в одной команде

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный заявил, что хотел бы сыграть с Серхио Рамосом в одной команде, но лучшим защитником в истории считает Вирджила ван Дейка.

– Если бы ты мог сыграть в одной команде с футбольной легендой современности или прошлого – кто бы это был?

– Рамос.

– Следующий вопрос был: кто лучший защитник в истории? Наверное, пропускаем его?

– Ну, давайте пропустим. Я не знаю, наверное, ван Дейк, – сказал Илья.

Ранее сообщалось, что назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой.