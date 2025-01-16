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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 11:02 |
730
0

Экс-игрок Волыни: «Мы проиграли 0:5 и Кварцяный нас высадил из автобуса»

Андрей Богданов вспомнил период своей карьеры в луцком клубе

16 января 2025, 11:02 |
730
0
Экс-игрок Волыни: «Мы проиграли 0:5 и Кварцяный нас высадил из автобуса»
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Бывший футболист луцкой «Волыни» Андрей Богданов рассказал о периоде, когда играл под руководством Виталия Кварцяного:

– Каким был самый памятный разнос от Кварцяного?

– Это было после ответного матча с «Зарей» в Кубке, когда мы проиграли 0:5. Он меня с Володькой Полевым высадил из автобуса, и мы маршруткой добирались до Луцка.

– А почему именно вы с Полевым попали под раздачу?

– На каждую игру кто-нибудь новый попадал. В этот раз досталось нам. Однако никаких обид на Виталия Владимировича нет. Только благодарность за то, что он взял меня в команду. Прекрасный период был в Луцке, о котором я всегда помню. Супер, – вспомнил Богданов.

Андрей Богданов выступал за луцкую «Волынь» в 2016–17 годах – провел 17 матчей в чемпионате, отметился двумя результативными передачами.

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Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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