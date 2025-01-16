Экс-игрок Волыни: «Мы проиграли 0:5 и Кварцяный нас высадил из автобуса»
Андрей Богданов вспомнил период своей карьеры в луцком клубе
Бывший футболист луцкой «Волыни» Андрей Богданов рассказал о периоде, когда играл под руководством Виталия Кварцяного:
– Каким был самый памятный разнос от Кварцяного?
– Это было после ответного матча с «Зарей» в Кубке, когда мы проиграли 0:5. Он меня с Володькой Полевым высадил из автобуса, и мы маршруткой добирались до Луцка.
– А почему именно вы с Полевым попали под раздачу?
– На каждую игру кто-нибудь новый попадал. В этот раз досталось нам. Однако никаких обид на Виталия Владимировича нет. Только благодарность за то, что он взял меня в команду. Прекрасный период был в Луцке, о котором я всегда помню. Супер, – вспомнил Богданов.
Андрей Богданов выступал за луцкую «Волынь» в 2016–17 годах – провел 17 матчей в чемпионате, отметился двумя результативными передачами.
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