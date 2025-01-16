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  4. «Много борьбы». Легионер Полесья сравнил УПЛ с чемпионатом Албании
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 06:57 |
88
0

«Много борьбы». Легионер Полесья сравнил УПЛ с чемпионатом Албании

Житомирский клуб оформил трансфер игрока национальной сборной

16 января 2025, 06:57 |
88
0
«Много борьбы». Легионер Полесья сравнил УПЛ с чемпионатом Албании
ФК Полесье. Анди Хадрой

Житомирское «Полесье» объявило о трансфере футболиста сборной Албании Анди Хадроя – правый защитник присоединился к команде и дал первое интервью в Украине:

– Что ты знаешь об украинском чемпионате?

– Я знаю многое, потому что смотрю матчи и вижу, что лига очень сильная, имеет очень высокий темп. Так что с самого начала нужно будет адаптироваться очень и очень быстро. Потому что это сложная лига.

– А какой футбол играют в Албании?

– В Албании слишком много борьбы, слишком много контакта, возможно, меньше качественной игры. Но это тоже очень сильная лига, – сказал Хадрой.

Футболист ранее вызывался в состав сборной Албании, где принял участие в двух товарищеских матчах.

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Микола Титюк Источник: ФК Полесье
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