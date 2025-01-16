«Много борьбы». Легионер Полесья сравнил УПЛ с чемпионатом Албании
Житомирский клуб оформил трансфер игрока национальной сборной
Житомирское «Полесье» объявило о трансфере футболиста сборной Албании Анди Хадроя – правый защитник присоединился к команде и дал первое интервью в Украине:
– Что ты знаешь об украинском чемпионате?
– Я знаю многое, потому что смотрю матчи и вижу, что лига очень сильная, имеет очень высокий темп. Так что с самого начала нужно будет адаптироваться очень и очень быстро. Потому что это сложная лига.
– А какой футбол играют в Албании?
– В Албании слишком много борьбы, слишком много контакта, возможно, меньше качественной игры. Но это тоже очень сильная лига, – сказал Хадрой.
Футболист ранее вызывался в состав сборной Албании, где принял участие в двух товарищеских матчах.
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