«Много борьбы». Легионер Полесья сравнил УПЛ с чемпионатом Албании

Житомирское «Полесье» объявило о трансфере футболиста сборной Албании Анди Хадроя – правый защитник присоединился к команде и дал первое интервью в Украине:

– Что ты знаешь об украинском чемпионате?

– Я знаю многое, потому что смотрю матчи и вижу, что лига очень сильная, имеет очень высокий темп. Так что с самого начала нужно будет адаптироваться очень и очень быстро. Потому что это сложная лига.

– А какой футбол играют в Албании?

– В Албании слишком много борьбы, слишком много контакта, возможно, меньше качественной игры. Но это тоже очень сильная лига, – сказал Хадрой.

Футболист ранее вызывался в состав сборной Албании, где принял участие в двух товарищеских матчах.