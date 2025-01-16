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Кубок Португалии
Брага
15.01.2025 22:15 – FT 2 : 1
Лузитано
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Португалия
16 января 2025, 03:36 |
28
0

Дальше будут играть с Бенфикой. Брага минимально обыграла соперника в Кубке

Команда одержала победу над клубом «Лузитану» со счетом 2:1

16 января 2025, 03:36 |
28
0
Дальше будут играть с Бенфикой. Брага минимально обыграла соперника в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 января, был разыгран заключительный поединок 1/8 финала Кубка Португалии.

Участник главной национальной лиги «Брага» на своем поле встретился с клубом «Лузитан».

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С минимальным счетом хозяева оформили победу над соперником – 2:1. За первые 45 минут Андре Орта стал автором дубля в ворота «Лузитану». Матч подходил к логическому концу, однако гости добавили интриги, забив на 84-й минуте.

В 1/4 финала «Брага» встретится с «Бенфикой», за которую выступает украинец Анатолий Трубин.

Кубок Португалии по футболу. 1/8 финала, 15 января

«Брага» – «Лузитану» – 2:1

Голы: Орта, 22, 44 – Соуза, 84

Все результаты 1/8 финала Кубка Португалии:

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Кубок Португалии по футболу Брага Бенфика
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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