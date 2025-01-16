Дальше будут играть с Бенфикой. Брага минимально обыграла соперника в Кубке
Команда одержала победу над клубом «Лузитану» со счетом 2:1
В среду, 15 января, был разыгран заключительный поединок 1/8 финала Кубка Португалии.
Участник главной национальной лиги «Брага» на своем поле встретился с клубом «Лузитан».
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С минимальным счетом хозяева оформили победу над соперником – 2:1. За первые 45 минут Андре Орта стал автором дубля в ворота «Лузитану». Матч подходил к логическому концу, однако гости добавили интриги, забив на 84-й минуте.
В 1/4 финала «Брага» встретится с «Бенфикой», за которую выступает украинец Анатолий Трубин.
Кубок Португалии по футболу. 1/8 финала, 15 января
«Брага» – «Лузитану» – 2:1
Голы: Орта, 22, 44 – Соуза, 84
Все результаты 1/8 финала Кубка Португалии:
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