«Лучшая команда мира». Фанаты отреагировали на победу Барселоны над Бетисом
Барселона одержала победу над Бетисом со счетом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка Испании
15 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Бетисом», который завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:1.
Гави открыл счет на 3-й минуте, затем Кунде забил на 27-й, Рафинья добавил еще один гол на 58-й, Торрес сделал счет 4:1 на 67-й, и Ямал поставил точку на 75-й минуте. Единственный гол за «Бетис» забил Витор Роке на 84-й минуте.
Фанаты «Барселоны» очень довольны счетом и даже шутят на эту тему.
E_TRADES: «Барса: Как тебя зовут? Команда: Реал.... Барса: Не говори больше».
Addi: «Почему Флик заменил Араухо, когда тот провел потрясающий матч, а Кубарси отыграл все до единой минуты в этом сезоне?».
Josè: «У «Барсы» есть привычка забивать по 5 голов! Приятно видеть, как голы распределяются между игроками».
Sweet Posie: «Почему они забивают так много голов?».
Celi_Blaugranna: «Мы должны направить эту энергию на Ла Лигу и Лигу Чемпионов».
Daniel OGIDAN: «Все голы забиты игроками «Барсы».
Gadwyn: «Барса» не может соперничать с «Реалом», не забивая 5 голов».
PortHarcourt photographer: «Лучшая команда в мире на данный момент».
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