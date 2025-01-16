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  4. «Лучшая команда мира». Фанаты отреагировали на победу Барселоны над Бетисом
Кубок Испании
16 января 2025, 03:20 |
154
0

«Лучшая команда мира». Фанаты отреагировали на победу Барселоны над Бетисом

Барселона одержала победу над Бетисом со счетом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка Испании

16 января 2025, 03:20 |
154
0
«Лучшая команда мира». Фанаты отреагировали на победу Барселоны над Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Бетисом», который завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:1.

Гави открыл счет на 3-й минуте, затем Кунде забил на 27-й, Рафинья добавил еще один гол на 58-й, Торрес сделал счет 4:1 на 67-й, и Ямал поставил точку на 75-й минуте. Единственный гол за «Бетис» забил Витор Роке на 84-й минуте.

Фанаты «Барселоны» очень довольны счетом и даже шутят на эту тему.

E_TRADES: «Барса: Как тебя зовут? Команда: Реал.... Барса: Не говори больше».

Addi: «Почему Флик заменил Араухо, когда тот провел потрясающий матч, а Кубарси отыграл все до единой минуты в этом сезоне?».

Josè: «У «Барсы» есть привычка забивать по 5 голов! Приятно видеть, как голы распределяются между игроками».

Sweet Posie: «Почему они забивают так много голов?».

Celi_Blaugranna: «Мы должны направить эту энергию на Ла Лигу и Лигу Чемпионов».

Daniel OGIDAN: «Все голы забиты игроками «Барсы».

Gadwyn: «Барса» не может соперничать с «Реалом», не забивая 5 голов».

PortHarcourt photographer: «Лучшая команда в мире на данный момент».

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Барселона Бетис Кубок Испании по футболу Барселона - Бетис реакция болельщиков Гави Жюль Кунде Рафинья Диас Ферран Торрес Ламин Ямал Витор Роке Рональд Араухо Пау Кубарси
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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