15 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Бетисом», который завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:1.

Гави открыл счет на 3-й минуте, затем Кунде забил на 27-й, Рафинья добавил еще один гол на 58-й, Торрес сделал счет 4:1 на 67-й, и Ямал поставил точку на 75-й минуте. Единственный гол за «Бетис» забил Витор Роке на 84-й минуте.

Фанаты «Барселоны» очень довольны счетом и даже шутят на эту тему.

E_TRADES: «Барса: Как тебя зовут? Команда: Реал.... Барса: Не говори больше».

Addi: «Почему Флик заменил Араухо, когда тот провел потрясающий матч, а Кубарси отыграл все до единой минуты в этом сезоне?».

Josè: «У «Барсы» есть привычка забивать по 5 голов! Приятно видеть, как голы распределяются между игроками».

Sweet Posie: «Почему они забивают так много голов?».

Celi_Blaugranna: «Мы должны направить эту энергию на Ла Лигу и Лигу Чемпионов».

Daniel OGIDAN: «Все голы забиты игроками «Барсы».

Gadwyn: «Барса» не может соперничать с «Реалом», не забивая 5 голов».

PortHarcourt photographer: «Лучшая команда в мире на данный момент».