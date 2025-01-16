«Исак бесценен». Фаны отреагировали на победу Ньюкасла над Вулверхэмптоном

15 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном», который завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Александер Исак открыл счет на 34 минуте, а во втором тайме забил еще один гол на 57 минуте. Гол Энтони Гордона на 74 минуте окончательно решил исход матча. На 80 минуте гол игрока «Вулверхэмптона» Сантьяго Буэно был отменен из-за игры рукой.

Фанаты «Ньюкасла» в восторге от невероятной формы Исакa, который забивает уже в восьми матчах подряд, и надеются, что команда не остановится на топ-4 в своей борьбе.

Amorim Red Warriors: «У вас лучший нападающий в лиге».

Prodds: «Даже с победой подряд «Ньюкасл» остается на 4-м месте. Продолжайте бороться!».

Alani: «Еще одна победа, еще один чистый лист. Сильное выступление».

TheMadMan: «Исак бесценен. Какой у нас нападающий».

Savio Jose: «Снова хорошее выступление... Давайте возьмем одну игру за другой и посмотрим, где мы окажемся к концу февраля».

lee harwood: «Работа сделана хорошо! Немного обеспокоен тем, что внезапная игра сзади сегодня привела к нескольким шансам для «Волков»! В остальном – еще один хороший вечер! Сенсационное выступление Тонали».

BenSaleem: «С нетерпением ждем 3 место... это всего лишь еще 3 очка».

Alma: «Еще одно солидное выступление сегодня, и Исак был феноменален».