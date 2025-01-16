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16 января 2025, 02:27 | Обновлено 16 января 2025, 02:37
254
0

ФОТО. Журналистка о романе с Лионелем Месси: «Я застряла»

София Мартинес наконец рассказала правду об отношениях с Месси

16 января 2025, 02:27 | Обновлено 16 января 2025, 02:37
254
0
ФОТО. Журналистка о романе с Лионелем Месси: «Я застряла»
Instagram. София Мартинес и Лионель Месси

Аргентинская журналистка София Мартинес ответила на слухи о том, что у неё был роман с нападающим «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

«После более чем 15 лет совместной жизни Месси и Антонела столкнулись с самым большим кризисом в своем браке и даже оказались на грани развода. По данным испанской прессы, журналистка София Мартинес рассматривается, как начало кризиса в браке футболиста», – писали в СМИ.

Взгляд Месси на журналистку во время интервью спровоцировал эти сплетни. София прокомментировала этот эффект:

«Я думаю, что Лео имеет хорошие отношения со многими журналистами. Он улыбается им, потому что он им нравится. Кроме того, он – человек, который создает хорошую атмосферу. Единственная разница в том, что я – женщина, понимаете? Поэтому люди говорят и пишут разные вещи. Мне немного грустно, что они это так воспринимают», – заявила журналистка.

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В программе «PH: Podemos Hablar» София окончательно завершила историю с «романом»:

«Это был абсурд. Люди видели то, чего не было. Все больше и больше людей говорили: «Как он на нее смотрит». Я застряла в ситуации, которая была полностью выдумана. Пребывание в центре внимания имеет свою темную сторону. Моя семья очень страдает от этого», – сказала тогда Мартинес.

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Артем Діхтяренко Источник: Przeglad Sportowy
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