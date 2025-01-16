«Будьте позитивны». Фаны отреагировали на поражение Эвертона от Астон Виллы

15 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Астон Виллой», который завершился победой гостей со счетом 1:0.

Первый тайм закончился без голов, лишь во втором тайме на 51 минуте форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил единственный гол встречи. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграл весь матч.

Фанаты «Эвертона» расстроены результатом, но надеются, что новый тренер Дэвид Мойес, чей дебют состоялся сегодня, исправит ситуацию в следующих матчах.

TheApexHound: «Мне одному кажется, что игра была намного лучше? Думаю, мы заслужили очко. Надеюсь, мы на подъеме».

Tom Rogers: «Не уверен, сколько ещё могу это терпеть. Снова без голов. Калверт-Льюин бегает по полю и упускает кучу шансов уже около двух лет. Я доверяю Мойесу на 100%, но это полный тупик на данный момент».

Thefactroom: «Ну, давайте надеяться, что Мойес внимательно все изучил и понимает, что нужно делать… Нам срочно нужен номер 10, потому что Абдулайе Дукуре – это ужас! Нужно действовать быстро в трансферное окно, потому что время уходит, а мы как будто на автопилоте идем в Чемпионшип!».

Darren5534: «Не хватило в завершающей стадии сегодня, ребята, и не лучший способ встретить Мойеса... Давайте исправим это в следующем матче».

Rumour Radar: «Мне очень жаль Дэвида Мойеса. Давайте надеяться, что в следующем матче все будет лучше».

Alani: «По-прежнему не могут забить гол».

Everton Extra: «Эти болельщики ждали возвращения Калверта-Льюина после травмы, как будто он какой-то спаситель. Он - абсолютный ужас».

Adam: «В целом, уровень игры был неплохим, но мы дискредитируем «Виллу» и не понимаем, где мы находимся. Мне показалось, что они очень хорошо защищали свою штрафную, выбивая мяч с углового и блокируя кроссы. Промах Калверта-Льюина был обидным. Также не засчитали пенальти. Будьте позитивны».