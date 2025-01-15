Англия15 января 2025, 22:35 | Обновлено 15 января 2025, 22:48
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ВИДЕО. Сон Хин Мин открыл счет для Тоттенхэма в матче с Арсеналом
Вечером 15 января проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
15 января 2025, 22:35 | Обновлено 15 января 2025, 22:48
124
0
15 января в 22:00 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» и «Тоттенхэм» играют в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ
На 25-й минуте Сон Хын Мин открыл счет для Тоттенхэма в матче с Арсеналом (1:0).
ГОЛ! 0:1. Сон Хын Мин, 25 мин
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