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Англия
15 января 2025, 22:35 | Обновлено 15 января 2025, 22:48
124
0

ВИДЕО. Сон Хин Мин открыл счет для Тоттенхэма в матче с Арсеналом

Вечером 15 января проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

15 января 2025, 22:35 | Обновлено 15 января 2025, 22:48
124
0
ВИДЕО. Сон Хин Мин открыл счет для Тоттенхэма в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в 22:00 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» играют в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

На 25-й минуте Сон Хын Мин открыл счет для Тоттенхэма в матче с Арсеналом (1:0).

ГОЛ! 0:1. Сон Хын Мин, 25 мин

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Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Арсенал - Тоттенхэм Сон Хын Мин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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