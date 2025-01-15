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  4. «Интересно». Реакция фанатов на возможный переход Витора Рейса в Ман Сити
Англия
15 января 2025, 21:45 |
529
0

«Интересно». Реакция фанатов на возможный переход Витора Рейса в Ман Сити

Манчестер Сити договорился с Палмейрасом о переходе Витора Рейса – Фабрицио Романо

15 января 2025, 21:45 |
529
0
«Интересно». Реакция фанатов на возможный переход Витора Рейса в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» уже договорился с «Палмейрасом» о переходе Витора Рейса, сообщает Фабрицио Романо.

Трансфер должен быть официально оформлен в ближайшее время. Ожидается, что сумма сделки составит 35+ миллионов евро. Витор Рейс сыграл 18 матчей за первую команду «Палмейраса» в этом сезоне, забив 1 гол, а также провел 2 игры в Кубке Бразилии.

Фанаты «Манчестер Сити» по-разному реагируют на возможный переход Витора Рейса.

Elias: «Пеп вот-вот снова испортит еще один топовый талант, как это было с Грилишем».

DK: «В следующем сезоне «Сити» будет великолепен».

Journeyman: «Сити» очень хочет его заполучить. Интересно, насколько он хорош».

Atw: «Будет очень плохо, если «Сити» не вернет свою форму после всех этих трансферов».

Umair_jai: «35 миллионов евро за 18-летнего центрального защитника? У «Манчестер Сити», похоже, деньги горят в карманах. Вместо того чтобы развивать таланты из своей академии или решать реальные проблемы состава, они собирают молодых игроков, как коллекционные карточки. Посмотрим, получит ли он вообще шанс играть или будет годами сидеть на скамейке».

Akash: «Почему Премьер-лига ещt не приняла меры по 115 обвинениям? Почему они так затягивают с этим, и самый важный вопрос почему они позволяют «Манчестер Сити» покупать игроков?».

UncleYakub: «Никогда о нем не слышал».

GunnerAbuu: «Бразильцы называют его следующим Габриэлем Магальяесом».

Ryan: «Более 100 миллионов фунтов стерлингов потрачено в январе – вот мой клуб».

TheSecretScout: «Пеп знает, что сезон закончился. Он готовится к следующему сезону. Дайте ему 5 месяцев, чтобы освоиться в лиге».

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Люба Рябинина Источник: Фабрицио Романо
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